Deutschland Tour 2025 endet in Magdeburg

Magdeburg (dpa). Die Deutschland Tour der Radprofis endet 2025 in Magdeburg. Wie der Veranstalter mitteilte, führt die vierte und letzte Etappe am 24. August von Halle/Saale in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Die Rundfahrt beginnt am 20. August mit einem Prolog in Essen. Der restliche Streckenplan ist noch nicht bekannt.

Die Deutschland Tour wurde 2018 wiederbelebt und wird an insgesamt fünf Tagen ausgetragen. In diesem Jahr gewann der Italiener Jonathan Milan die Gesamtwertung.