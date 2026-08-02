Nach zwei vierten Plätzen bei den Weltcups feiert der Deutschland-Achter mit EM-Silber ein Erfolgserlebnis. Vor dem Saisonhöhepunkt fehlt allerdings noch der Vergleich mit der kompletten Weltspitze.

Varese (dpa) – Nach einer bislang enttäuschenden Saison hat der traditionsreiche Deutschland-Achter bei den Europameisterschaften im italienischen Varese nur knapp den Titel verpasst und Silber gewonnen. Das vom neu auf die Schlagposition gerückten Frederik Breuer angeführte Boot lieferte sich ein packendes Duell mit Rumänien und musste sich nach 2.000 Metern geschlagen geben. Bronze ging an Gastgeber Italien.

Die europäischen Top-Nationen Großbritannien und die Niederlande verzichteten auf eine Teilnahme, um sich auf die Weltmeisterschaften in Amsterdam vom 24. bis 30. August vorzubereiten. Zuvor war der Deutschland-Achter bei den Weltcups in Sevilla und Luzern jeweils Vierter geworden. Bei der WM 2025 in China scheiterte der Achter bereits im Vorlauf. Seit dem EM-Titel 2020 wartet das Boot auf einen weiteren großen internationalen Sieg.