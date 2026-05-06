Dem 3:0 gegen Slowenien folgt ein 3:0 gegen Hongkong. Bislang rauscht Deutschlands Tischtennis-Team durch die K.o.-Phase der Team-WM. Der nächste Gegner im Viertelfinale ist aber sehr schwer.

London (dpa) – Der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer fehlt bei der Team-WM in London nur noch ein Sieg zur erhofften Medaille. Benedikt Duda, Dang Qiu und Patrick Franziska zogen durch einen 3:0-Sieg gegen Hongkong ins Viertelfinale ein.

Dort heißt der nächste Gegner Japan. Gegen den Mitfavoriten bei dieser Weltmeisterschaft gewann das deutsche Team bereits am vergangenen Samstag in der Gruppenphase mit 3:2. Bei großen Tischtennis-Turnieren erhalten beide Halbfinal-Verlierer eine Medaille. Ein dritter Platz wird nicht extra ausgespielt.