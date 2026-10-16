Damit haben sie nicht gerechnet. Das deutsche Doppel Annett Kaufmann und Nina Mittelham geht als Favorit ins EM-Halbfinale. Am Ende steht die bislang größte deutsche Enttäuschung bei diesem Turnier.

Ljubljana (dpa) – Annett Kaufmann und Nina Mittelham haben bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Slowenien das Endspiel im Doppel verpasst. Das deutsche Duo verlor überraschend in 2:3 Sätzen gegen die Polinnen Anna Brzyska und Zuzanna Wielgos.

«Eigentlich hatten wir das Spiel in der Hand und eigentlich hätten wir es nach Hause bringen können. Das ist einfach schade», sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. «Die Wielgos hat keinen einzigen Fehler gemacht. Sie hat Bälle abgeschossen, die für mich physikalisch keinen Sinn gemacht haben. Aber alles ist auf den Tisch gekommen. Das war echt bemerkenswert.»

Bronze war schon sicher

Eine Medaille hatten Kaufmann und Mittelham schon vor diesem Spiel sicher. Dritte Plätze werden bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. Alle Halbfinal-Verliererinnen erhalten eine Bronzemedaille.

Zumindest für die 29 Jahre alte Mittelham vom TTC Eastside Berlin bleibt aber noch eine große Chance auf einen EM-Titel. Denn im Mixed-Wettbewerb steht sie zusammen mit Benedikt Duda im Finale und trifft dort am Abend (20.15 Uhr/Dyn) auf Alexis Lebrun und Charlotte Lutz aus Frankreich.