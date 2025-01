Deutsches Tennis-Team ohne Zverev gegen Israel

Vilnius (dpa) – Das deutsche Davis-Cup-Team muss im Erstrundenspiel gegen Israel auf Alexander Zverev verzichten. Der Weltranglisten-Zweite steht für die Partie im litauischen Vilnius nicht zur Verfügung, weil er nach den an diesem Sonntag beginnenden Australian Open einige Sandplatz-Turniere in Südamerika spielen wird.

Bundestrainer Michael Kohlmann nominiert stattdessen Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz für die Begegnung am 1. und 2. Februar. Die Partie findet wegen der angespannten politischen Lage im Nahen Osten nicht in Israel, sondern in der litauischen Hauptstadt statt. Gespielt wird auf Hartplatz. Den fünften Platz im Team will Kohlmann zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.