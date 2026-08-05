Nach einem medaillenlosen Tag haben die deutschen Wasserspringer wieder zugeschlagen. Für Pauline Pfeif ist es bereits das dritte Edelmetall.

Paris (dpa) – Pauline Pfeif und Ole Rösler haben bei den Europameisterschaften die Silbermedaille im Mixed-Synchronspringen vom Turm gewonnen. Der erst 18 Jahre alte Rösler und die sechs Jahre ältere Pfeif mussten sich im Wettkampf mit nur sechs Paaren lediglich dem siegreichen ukrainischen Duo Oleksij Sereda und Xenia Bailo geschlagen geben. Bronze ging an Jorge Rodriguez Ledesma und Ana Carvajal San Miguel aus Spanien.

Die Berlinerin und der Rostocker erhielten für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe 317,76 Punkte und damit nur 5,4 Zähler weniger als die Sieger. Sie bescherten den deutschen Wasserspringern die sechste Medaille bei den Titelkämpfen in Paris. Zweimal gab es Gold. Für Pfeif war es das dritte Edelmetall im Centre Aquatique Olympique. Sie gewann Silber einzeln vom Turm sowie Silber im Synchronspringen mit Elena Wassen.

«Ich bin sehr stolz, weil wir diesen Mixed-Wettkampf kaum trainieren konnten. Ich bin derjenige, der sich anpassen muss», sagte Rösler. Pfeif zog eine erfreuliche Bilanz. «Es war eine glückliche Europameisterschaft. Ich fahre mit drei Silbermedaillen zurück. So eine gute Erinnerung wie jetzt hatte ich bei Olympia leider nicht.»