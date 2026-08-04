Die deutschen Wasserspringer liegen im Synchronspringen vom Turm zunächst auf Medaillenkurs. Am Ende reicht es aber nicht.

Paris (dpa) – Die deutschen Wasserspringer haben bei den Europameisterschaften im Synchronspringen vom Turm trotz zwischenzeitlich guter Position eine weitere Medaille verpasst. Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann belegten den fünften Platz. Für ihre sechs Sprünge aus zehn Metern Höhe erhielten sie in der Halle der vergangenen Olympischen Spiele 392,43 Punkte.

Nach drei Sprüngen hatten der 20 Jahre alte Avila Sanchez und der 21 Jahre alte Eikermann noch auf dem Silberrang gelegen. Dann machten sie jedoch einen Fehler, der sie weit zurückwarf.

Gold sicherten sich die unter neutraler Flagge startenden Russen Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi. Silber ging an Simone Conte und Raffaele Pelligra aus Italien vor den Ukrainern Mark Hryzenko und Oleksij Sereda. Das deutsche Team hat es bei dieser EM bereits fünfmal auf das Podest geschafft. Zweimal gab es Gold.