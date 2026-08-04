Schwimm-EM
Deutsches Sprung-Duo verfehlt EM-Medaille
Schwimm-EM
Luis Carlos Avila Sanchez und Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk wurden bei der EM in Paris Fünfte. (Archivbild)
Ng Han Guan. DPA

Die deutschen Wasserspringer liegen im Synchronspringen vom Turm zunächst auf Medaillenkurs. Am Ende reicht es aber nicht.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Die deutschen Wasserspringer haben bei den Europameisterschaften im Synchronspringen vom Turm trotz zwischenzeitlich guter Position eine weitere Medaille verpasst. Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann belegten den fünften Platz. Für ihre sechs Sprünge aus zehn Metern Höhe erhielten sie in der Halle der vergangenen Olympischen Spiele 392,43 Punkte.

Nach drei Sprüngen hatten der 20 Jahre alte Avila Sanchez und der 21 Jahre alte Eikermann noch auf dem Silberrang gelegen. Dann machten sie jedoch einen Fehler, der sie weit zurückwarf.

Gold sicherten sich die unter neutraler Flagge startenden Russen Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi. Silber ging an Simone Conte und Raffaele Pelligra aus Italien vor den Ukrainern Mark Hryzenko und Oleksij Sereda. Das deutsche Team hat es bei dieser EM bereits fünfmal auf das Podest geschafft. Zweimal gab es Gold.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-484372/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren