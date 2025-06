Die deutschen Volleyballerinnen schließen die zweite Turnierwoche in der Nations League mit einer Niederlage ab. Sie müssen sich dabei im Duell mit einem früheren Bundestrainer geschlagen geben.

Belgrad (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Zwei Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Polen unterlagen die Deutschen in Belgrad den Niederlanden mit Ex-Bundestrainer Felix Koslowski in einem packenden Fünf-Satz-Match 2:3 (23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 10:15). Für das Team von Coach Giulio Bregoli war es die vierte Niederlage im achten Spiel der Nations League.

Koslowski, der auch an der Seitenlinie des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin steht, war von 2015 bis 2021 Bundestrainer. Seit 2023 ist der Deutsche als Bondscoach tätig.

Deutschland trotz Niederlage auf Kurs Finalturnier

Trotz der Niederlage in dem Prestigeduell hat Deutschland nach zwei von drei Turnierwochen weiter gute Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Dafür qualifizieren sich die besten sieben Teams neben Polen als Gastgeber des Finalturniers. Deutschland belegt aktuell den siebten Rang.

In der Nations League bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Höhepunkt dieses Jahres ist für die deutschen Volleyballerinnen die Weltmeisterschaft in Thailand, die Ende August beginnt.