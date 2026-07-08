Tschechien bezwungen, die Viertelfinalchance lebt: Die deutschen Volleyballerinnen dürfen sich in der Nations League weiter Hoffnungen auf die K.-o.-Runde machen.

Belgrad (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga die Chancen auf das Viertelfinale gewahrt. In Belgrad gewann das Team von Trainer Giulio Bregoli 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:17) gegen Tschechien. Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes nun bei vier Siegen aus neun Spielen. Am Freitag treffen die Deutschen in der serbischen Hauptstadt auf die Niederlande mit dem Schweriner Trainer Felix Koslowski (20.00 Uhr/ZDF-Stream).

«Wir mussten geduldig bleiben. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg», sagte Leana Grozer. Die 19 Jahre alte Außengreiferin war die punktbeste Spielerin Deutschlands.

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.