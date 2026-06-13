Drei Spiele, zwei Niederlagen: Dem deutschen Volleyball-Team fehlen die Kraft und damit die Lösungen. Und jetzt kommt der Olympiasieger als nächster Gegner.

Québec (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Nach dem 1:3 gegen Weltmeister Italien verlor die DVV-Auswahl am Freitagabend bei dem Turnier in Kanada gegen die USA mit 0:3 (22:25, 15, 25, 20:25). Dem Team von Bundestrainer Massimo Botti fehlten in Québec nach drei Spielen an drei Tagen gegen die physisch starken Amerikaner die Mittel, um das Spiel offen zu gestalten.

Zum Abschluss der ersten Turnierwoche trifft Deutschland am Sonntag (17.00 Uhr, ZDF-Livestream) auf Olympiasieger Frankreich. Zum Auftakt hatte Deutschland gegen Gastgeber Kanada gewonnen.

Nationenliga Generalprobe für EM im August

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.