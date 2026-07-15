Nations League
Deutsche Volleyballer verlieren gegen Slowenien
DVV-Team
Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League gegen Slowenien verloren. (Archivbild)
Justin Tang. DPA

Zum Auftakt des dritten Spieltags der Vorrunde in der Nations League unterliegen die DVV-Männer Slowenien. Für die deutschen Volleyballer geht es in Belgrad am Donnerstag direkt weiter.

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Belgrad (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben zum Auftakt des dritten Spieltags in der Nations League gegen Slowenien verloren. In Belgrad unterlag die Männer-Auswahl des deutschen Volleyball-Verbands (DVV) in vier Sätzen mit 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 26:28). Nach einer 2:0-Satzführung für Slowenien kam Deutschland noch einmal zurück, den umkämpften vierten Satz sicherte sich aber das slowenische Team zum Sieg.

Bereits am Donnerstag tritt das Team von Bundestrainer Massimo Botti dann das nächste Mal in der Nations League an. In der zweiten Partie des dritten Vorrundenspieltags treffen die Volleyballer auf den Iran, am Samstag wartet in Belgrad der Gastgeber Serbien.

Nations League Generalprobe für EM im September

In der Nations League treten die jeweils 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen an drei Spieltagen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Nations League gilt als Generalprobe für die Europameisterschaft, die vom 9. bis 26. September in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien stattfindet. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-389572/1

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