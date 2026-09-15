Cluj-Napoca (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Massimo Botti unterlag Olympiasieger Frankreich klar mit 0:3 (21:25, 17:25, 19:25). Damit geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als Zweiter der Gruppe D ins Achtelfinale am Wochenende und wird schon da mit der Ukraine oder Bulgarien eine schwere Aufgabe bekommen. Erfolgreichster deutscher Angreifer im rumänischen Cluj-Napoca war Anton Brehme mit 11 Punkten.

«Wir haben in der VNL gegen Deutschland verloren. Es war für mich wichtig, dass wir zeigen, dass wir Deutschland besiegen können», sagte Frankreichs Trainer Andrea Giani, der 2017 als Bundestrainer EM-Silber mit den Deutschen gewann. «Unser Ziel war es, sie beim Aufschlag unter Druck zu setzen.» Neun Asse hatten die Franzosen am Ende, die DVV-Männer eins.

Schon der Start misslang den Deutschen komplett. Ein frühes Ass des Gegners, ein Block - beim Stand von 0:4 musste Botti direkt eine Auszeit nehmen. Der Aufschlagdruck des Olympiasiegers blieb groß. Die Mannschaft von Gian spielte sich einen deutlichen Vorsprung heraus.

Deutsche finden kein Mittel gegen den Aufschlagdruck

Das DVV-Team steigerte sich und brachte insbesondere Anton Brehme gut ins Spiel. Die kleine Aufholjagd blieb aber unbelohnt. Die starken Aufschläge der Franzosen blieben ein Problem. Dazu brillierte Zuspieler Antoine Brizard. Auf deutscher Seite versuchte das Duo Brehme/Johannes Tille dagegenzuhalten, aber der Olympiasieger blieb in fast allen Belangen besser.

Im dritten Durchgang konnten sich die Deutschen erstmals einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Beim Stand von 9:9 gab es dann Streit um einen möglicherweise geführten Schlag der Franzosen. Es gab eine Rote Karte gegen Deutschland und einen Punkt für den Gegner. Die DVV-Auswahl war nur kurz konsterniert. Einen langen Ballwechsel schloss Erik Röhrs mit einem hart erkämpften Punkt zum 17:18 ab. Aber dann zogen die Franzosen wieder an.