Den ersten Satz holt sich das deutsche Team, dann lassen Polens Volleyballer nicht mehr viel zu. Schon am Sonntag folgt die nächste Partie.

Gliwice (dpa) – Für die deutschen Volleyballer hat es in der Nations League eine Niederlage gegen Gastgeber Polen gegeben. In Gliwice unterlag die DVV-Auswahl nach gewonnenem ersten Satz 1:3 (25:23, 16:25, 17:25, 15:25). Das Team von Bundestrainer Massimo Botti verlor damit im siebten Spiel zum vierten Mal. Nach der Satzführung ließen die Polen der deutschen Mannschaft kaum noch eine Chance. Bereits am Sonntag (13.00 Uhr) gibt es gegen China die nächste Partie.

Nations League Generalprobe für EM im September

In der Nations League treten die jeweils 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.