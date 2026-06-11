Fünf Sätze, Nervenstärke und ein gelungener Einstand: Warum der Erfolg gegen Kanada für die EM-Ambitionen der deutschen Volleyballer so wichtig ist.

Ottawa (dpa) – Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in die Nations League gestartet. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes gewann zum Auftakt der Nations League in Ottawa gegen Gastgeber Kanada in einem spannenden Spiel mit 3:2 (24:26, 25:19, 20:25, 25:21, 15:13) und bescherte damit Bundestrainer Massimo Botti einen gelungenen Einstand ins EM-Jahr. Die meisten Punkte im Duell mit den Gastgebern holten Filip John und Tobias Brand (je 19).

Seit Mitte Mai betreut Botti die DVV-Männer. Die Partie gegen Kanada war sein erstes Pflichtspiel seit der Amtsübernahme von Michal Winiarski, der Ende vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Bottis Team trifft außerdem auf Italien, die USA und Olympiasieger Frankreich und damit auf drei Mannschaften aus den Top fünf der Weltrangliste.

Nationenliga Generalprobe für EM im August

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.