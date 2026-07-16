Die deutschen Volleyballer werden der Favoritenrolle im Duell mit dem Iran nicht gerecht. Die Mannschaft steht damit in der Nations League kurz vor dem Aus.

Belgrad (dpa) – Die deutschen Volleyballer stehen in der Nationenliga so gut wie vor dem Aus nach der Gruppenphase. In Belgrad verlor das Team von Bundestrainer Massimo Botti gegen den Iran mit 2:3 (22:25, 28:26, 25:18, 20:25, 12:15) und hat nur noch minimale Chancen auf das Viertelfinale.

Es war die sechste Niederlage im zehnten Spiel für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes. Bereits am Mittwoch verloren die Deutschen mit 1:3 gegen Slowenien. Am Samstag (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) geht es gegen Gastgeber Serbien weiter.

«Wir haben viele Chancen vergeben – vor allem im ersten Satz. Ich finde, wir hätten den ersten Satz nicht verlieren dürfen», sagte Zuspieler Jan Zimmermann. «Wenn es dann in den fünften Satz geht, weiß man nie, was passiert.»

EM als Höhepunkt im September

In der Nations League treten die jeweils 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Die deutschen Frauen verpassten das Viertelfinale.

Das wichtigste Turnier des Jahres ist die Europameisterschaft. Sie findet vom 9. bis 26. September in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.