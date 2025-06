Beim Auftakt in die Nationenliga ist der Sieg greifbar nah für die DVV-Auswahl. Am Ende reicht es gegen Gastgeber Kanada aber nicht.

Quebec (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben das erste Pflichtspiel im WM-Jahr verloren. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag zum Auftakt der Nationenliga im kanadischen Quebec 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 23:25, 11:15) gegen die Gastgeber. Erfolgreichster Angreifer war Erik Röhrs mit 19 Punkten.

In Kanada tritt das deutsche Team mit vielen jungen Spielern an, die Erfahrung auf internationalem Niveau sammeln sollen. Die Nationenliga dürfte den Männern vor allem dazu dienen, Form und Selbstbewusstsein für die Weltmeisterschaft ab dem 12. September auf den Philippinen aufzubauen. Die DVV-Auswahl hat eine Medaille als Ziel. Ausnahmespieler Georg Grozer (40) steht im erweiterten Kader für die VNL, regeneriert aber noch nach der Club-Saison.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde.