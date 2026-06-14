Mit einem 3:1-Sieg gegen Olympiasieger Frankreich überraschen die deutschen Volleyballer in der Nations League. Der erste Satz wird zum Krimi.

Ottawa (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League für eine Überraschung gesorgt. Zum Abschluss der ersten Turnierwoche in Kanada bezwang die DVV-Auswahl den Olympiasieger Frankreich mit 3:1 (40:38, 19:25, 25:20, 25:22). Das Team von Bundestrainer Massimo Botti hat nun zwei Siege und zwei Niederlagen auf ihrem Konto. Nach einer Pause geht die Nations League in Polen weiter.

Die DVV-Mannschaft zeigte in Ottawa von Beginn an eine konzentrierte Leistung gegen die Franzosen. Vor allem der Auftakt der Partie war hart umkämpft. Am Ende entschieden die Deutschen den ersten Satz hauchdünn mit 40:38 für sich. Nach dem verlorenen zweiten Durchgang, überzeugte das Botti-Team aber wieder in den Sätzen drei und vier.

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In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.