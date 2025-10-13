Die beiden ersten Ziele haben die deutschen Tischtennis-Teams bei der Mannschafts-EM in Kroatien erreicht: Die Vorrunde ist überstanden und die WM-Qualifikation geschafft.

Zadar (dpa) - Beide deutschen Tischtennis-Nationalteams haben sich bei der Mannschafts-EM in Kroatien vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Patrick Franziska, Benedikt Duda und Dang Qiu gewannen bei den Männern auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Serbien mit 3:0. Bei den Frauen schlugen die Titelverteidigerinnen Sabine Winter, Annett Kaufmann und Yuan Wan den gleichen Gegner ebenfalls 3:0.

Die deutschen Teams sind dadurch schon vor dem letzten Vorrunden-Spieltag am Dienstag nicht mehr von Platz eins ihrer jeweiligen Gruppe zu verdrängen. Beide haben dadurch auch die Teilnahme an der Mannschafts-Weltmeisterschaft 2026 in London sicher. Dafür qualifizieren sich jeweils die besten 16 europäischen Teams.

Dang Qiu und Kaufmann angeschlagen

Die Männer von Bundestrainer Jörg Roßkopf und die Frauen von Bundestrainerin Tamara Boros haben am Dienstag und Mittwoch spielfrei, ehe am Donnerstag in Zadar die K.o.-Runde beginnt. Zumindest Junioren-Weltmeisterin Kaufmann und dem ehemaligen Einzel-Europameister Dang Qiu kommt diese Pause gelegen, da beide angeschlagen in das Turnier gegangen sind.

«Die Verletzung an der Schulter wird besser und besser. Im Spiel habe ich heute gar nichts gemerkt, in der Vorbereitung auch nicht. Sonst hätte ich nicht gespielt», sagte der Weltranglisten-14. Dang Qiu nach seinem ersten Einsatz bei dieser EM.