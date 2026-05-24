Die deutschen Bogenschützen haben bei der EM beide Team-Titel gewonnen. Bei den Männern ging es sogar ins Stechen.

Antalya (dpa) – Die deutschen Teams haben bei der Europameisterschaft im Bogenschießen im türkischen Antalya jeweils Gold mit dem olympischen Recurvebogen gewonnen. Die Frauen setzten sich in der Besetzung Katharina Bauer (Raubling), Elisa Tartler (Berlin) und Charline Schwarz (Feucht) als Favoriten im Finale gegen Belarus mit 6:2 durch. «Der EM-Titel bedeutet mir sehr viel. Und dass wir unsere Leistung so abrufen konnten, war unfassbar gut und erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Wir arbeiten allgemein sehr hart, suchen immer weiter, wo wir etwas rausholen können», sagte Schwarz.

Männer müssen ins Stechen

Auch die Männer holten mit Mathias Kramer (Herßum), Jonathan Vetter (Deufringen) und Moritz Wieser (Trostberg) Gold. Im Finale wurden die Spanier um Einzel- und Mixed-Weltmeister Andres Temino Mediel jedoch erst im Stechen bezwungen, nachdem das deutsche Team einen 0:4-Rückstand aufgeholt hatte. «Wir freuen uns enorm, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, und wir fahren mit einem Titel hein, es war ein super Tag», meinte Wieser.