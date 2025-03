Bonn (dpa) – Die Post baut in Deutschland bis zum Jahresende 8.000 Stellen ab. Das Unternehmen begründete dies mit hohen Kosten. Es geht um den Brief- und Paketbereich von DHL in Deutschland, der rund 187.000 Beschäftigte hat.

