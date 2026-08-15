Die DHB-Teams haben sich zum WM-Auftakt gegen die Außenseiter aus Malaysia und Schottland durchgesetzt. Die Pflichtaufgaben vor den wegweisenden Duellen mit Belgien und Argentinien sind erfüllt.

Wavre (dpa) - Die deutschen Hockey-Teams sind mit zwei Pflichtsiegen gegen die Außenseiter in die WM im belgischen Wavre gestartet. Die Herren feierten am Samstag einen ungefährdeten 5:1 (3:0)-Erfolg über Malaysia. Zuvor hatten die Damen mit 3:0 (2:0) gegen Schottland gewonnen, das erstmals seit 24 Jahren wieder bei einer WM dabei ist. Herren-Bundestrainer André Henning sagte bei «Magenta Sport»: «Das ist der Start, den du dir erträumst. Die Jungs hatten Lust, ab und zu wollten wir es zu schön machen.»

DHB-Herren schießen in den ersten acht Minuten drei Tore

Christopher Rühr, einer der neun Weltmeister von 2023 im DHB-Dress, hatte bereits nach 75 Sekunden den Pfosten getroffen, ehe Debütant Jakob Brilla (4. Minute) per Strafecke die Führung erzielte. Rühr (5.) schloss den nächsten Angriff mit dem 2:0 ab und Weltmeister Justus Weigand markierte das 3:0 (8.) nach noch nicht einmal acht gespielten Minuten. «Wir gehen auf Angriff, nicht auf Verteidigung», hatte der auf die angepeilte Titelverteidigung angesprochene Kapitän Tom Grambusch vor der Partie angekündigt.

Die Asiaten zogen sich nach den frühen Gegentoren etwas zurück und bremsten so die Offensive des Europameisters ein. Nach dem Anschlusstreffer durch Abu Kamal Azrai (40.) per Strafecke zog der Olympia-Zweite jedoch das Tempo wieder an und belohnte sich mit dem 4:1 durch Justus Warweg (45.) und dem 5:1 durch Paul-Philipp Kaufmann (53.). «Eine Delle gibt es immer. Wichtig war, dass wir es schnell wieder in den Griff gekriegt haben», sagte Henning.

Drei Debütantinnen schießen die Damen zum Auftaktsieg

Zuvor im Eröffnungsspiel der Damen erzielten die WM-Debütantinnen Yani Zhong (20.), Johanna Hachenberg (25.) und Lynn Krings (60.) die Treffer. «Wir sind gut drauf und waren bereit. Wir haben es sehr gut gemacht und schöne Tore geschossen», sagte Bundestrainerin Janneke Schopman bei «Magenta Sport». Zhong und Hachenberg profitierten davon, dass ihre Schüsse jeweils von einer schottischen Spielerin ins eigene Tor abgefälscht wurden. Den 3:0-Endstand markierte Krings (60.) kurz vor Schluss per Strafecke.

Nächster Gegner der Damen ist am Montag (17.00 Uhr/Magenta) Argentinien, im Anschluss (20.30 Uhr/Magenta) treffen die Herren auf Co-Gastgeber Belgien. Nur die besten Zwei jeder Vierergruppe erreichen die Zwischenrunde.