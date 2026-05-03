Der Olympia-Zweite war zu stark für die Europameisterinnen. Deutschlands Tischtennis-Team verliert bei der WM gegen Japan. Das Turnier beginnt jetzt aber erst richtig.

London (dpa) – Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben ihr letztes Gruppenspiel bei der Team-Weltmeisterschaft in London verloren. Die Europameisterinnen von 2025 unterlagen dem Olympia- und WM-Zweiten Japan mit 1:3. Am Samstag hatte es zwei Siege gegen Frankreich (3:1) und Gastgeber England (3:0) gegeben.

Die Weltranglistenneunte Sabine Winter brachte das deutsche Team mit einem Sieg gegen Honoka Hashimoto zwar mit 1:0 in Führung. Danach verloren Annett Kaufmann, Ying Han und erneut Winter jedoch die weiteren Einzel.

Ein Ausscheiden nach der Gruppenphase war für die besten acht Teams der Welt wegen des neuen WM-Modus nicht möglich. Die K.o.-Runde der besten 32 Mannschaften beginnt an diesem Montag.