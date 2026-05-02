Europameisterinnen sind sie schon. Jetzt will das deutsche Tischtennis-Team der Frauen auch eine WM-Medaille. Der Auftakt in London ist erfolgreich.

London (dpa) – Die deutsche Tischtennis-Auswahl der Frauen hat ihr erstes Spiel bei der Team-WM in London gewonnen. Die Europameisterinnen von 2025 besiegten Frankreich in der Wembley Arena mit 3:1. Die Punkte für das deutsche Team holten die Weltranglisten-Neunte Sabine Winter, Nina Mittelham und Ying Han. Die 43-jährige Han kassierte zum Auftakt gegen Prithika Pavade auch die einzige deutsche Niederlage.

In London fand 1926 die erste Tischtennis-WM statt. Zum 100-jährigen Jubiläum führte der Weltverband ITTF einen viel kritisierten neuen Modus ein. In der ersten Woche spielten jeweils 56 Mannschaften bei den Männern und Frauen in 14 Vierergruppen zunächst 24 Teilnehmer an der K.o.-Runde aus.

K.o.-Runde erst ab Montag

Die besten sieben Teams der Welt plus Gastgeber England greifen erst an diesem Wochenende in das Turnier ein. Sie spielen in zwei weiteren Vierergruppen lediglich ihre Platzierung in der Setzliste für die am Montag beginnende K.o.-Runde aus. Ausscheiden können die deutschen Frauen und die deutschen Männer nach ihrer Gruppenphase noch nicht.

Der deutsche Verband beschwerte sich vor der WM sogar in einem offiziellen Brief an die ITTF über das neue Format. Es sei zu lang, zu kompliziert und würde die Spielerinnen und Spieler zu stark belasten. «Das aktuelle WM-System birgt die Gefahr negativer Auswirkungen auf den Sport», sagte der DTTB-Vorstandsvorsitzende Wolfgang Dörner.