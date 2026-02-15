Deutschland hat im Curling-Wettbewerb der Winterspiele einen weiteren Rückschlag kassiert. Gegen den Medaillenfavoriten aus Großbritannien gab es nichts zu holen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Deutschlands Curler haben bei den Olympischen Winterspielen auch gegen Großbritannien verloren. Damit haben sich ihre Chancen auf den Halbfinal-Einzug weiter verringert. Das Team um Kapitän Marc Muskatewitz unterlag dem Medaillenfavoriten in Cortina d'Ampezzo mit 4:9. Die deutsche Auswahl steht nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Tags zuvor hatten Muskatewitz und seine Kollegen mit 6:8 gegen die USA verloren.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Uli Kapp steht am Montag (14.05 Uhr) das Duell mit Schweden an, danach folgen in der Vorrunde noch die Spiele gegen Tschechien, die Schweiz und China. Nachdem alle zehn Olympia-Teams gegeneinander gespielt haben, erreichen die besten Vier der Tabelle das Halbfinale. Die deutschen Curling-Männer sind erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Olympia dabei. Die Frauen hatten die Qualifikation verpasst.