Rotterdam (dpa) – Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft ist bei der Europameisterschaft im Viertelfinale gescheitert. Die Mannschaft von Bundestrainer Jendrick Speer verlor gegen den zehnmaligen Titelgewinner Italien in Rotterdam mit 0:1. Die Vorrunde hatte Deutschland nach Siegen gegen Tschechien (8:1) und Schweden (4:3) sowie einer Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien (2:4) noch als Gruppenerster abgeschlossen.

Die Auswahl des Deutschen Baseball- und Softball-Verbandes wollte bei dem Turnier in den Niederlanden, Belgien und Italien eigentlich eine Medaille gewinnen. Bei der EM vor zwei Jahren hatten die Deutschen den vierten Platz belegt. Nun bleibt Deutschland in der Platzierungsrunde lediglich die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Dort geht es am Freitag (18.00 Uhr) zunächst gegen Israel.

Im Viertelfinale gegen Italien fehlte der deutschen Mannschaft die Durchschlagskraft. Auch eine starke Vorstellung des früheren US-Minor-League-Profis Markus Solbach auf dem Werferhügel half nicht. Die wenigen sich bietenden Chancen in der Offensive ließ das Team um US-Profi Yannic Walther ungenutzt. Zwei Jahre vor der Heim-Europameisterschaft 2027 in Regensburg endet das Baseball-Jahr für die deutsche Nationalmannschaft so mit einer Enttäuschung.