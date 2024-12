Detroit Lions gelingt Revanche in San Francisco

San Francisco (dpa) – Die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown haben in der NFL zum ersten Mal seit fast 50 Jahren auswärts bei den San Francisco 49ers gewonnen. Die Lions setzten sich dank einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte mit 40:34 (13:21) durch.

Das Team aus Detroit hat die Chance, erstmals in seiner Geschichte als topgesetztes Team der NFC in die Playoffs einzuziehen. Am kommenden Wochenende steht am finalen Hauptrunden-Spieltag das direkte Duell gegen den Divisions-Rivalen Minnesota Vikings an. Beide Teams stehen bei 14 Siegen und nur zwei Niederlagen in dieser Saison.

St. Brown mit zwölftem Touchdown der Saison

In San Francisco revanchierten sich die Lions auch für die Niederlage im NFC-Titelspiel der letzten Playoff-Saison. Damals hatten sich die 49ers um Quarterback Brock Purdy knapp durchgesetzt und den Super Bowl gegen den späteren Sieger Kansas City Chiefs erreicht.

Auch diesmal startete San Francisco stark und lag nach einer nahezu perfekten Purdy-Vorstellung in der ersten Halbzeit vorn. Doch die Lions zeigten vor allem nach der Pause ihre Klasse, Quarterback Jared Goff warf insgesamt drei Touchdown-Pässe, bei denen St. Brown zweimal entscheidend beteiligt war. In der ersten Halbzeit leitete der Passempfänger einen Ball von Goff direkt an Jameson Williams weiter, der dann in die Endzone laufen konnte.

In der letzten Minute des dritten Viertels fing St. Brown seinen zwölften Touchdown-Pass der Saison zur ersten Führung der Lions in der Partie, die schließlich bis zum Ende Bestand haben sollte. Damit baute der 25 Jahre alte Passempfänger seine persönliche Bestmarke aus. St. Brown fing insgesamt acht Würfe für 60 Yards Raumgewinn und zählt in den drei wichtigsten Statistiken zu den besten drei Passempfängern der NFL.