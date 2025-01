Detonation an Zaun von Polizeigebäude – Zwei Beamte verletzt

Am Donnerstagabend kommt es zu einer Detonation an einem Polizeigelände in Berlin. Ein Polizist und seine Kollegin werden verletzt. Noch ist vieles unklar.

Berlin (dpa) – Nach einer Explosion am Zaun eines Polizeigeländes in Berlin-Wittenau dauern die Ermittlungen an. Es werde untersucht, was im Einzelnen vorgefallen sei und wie es zu der Explosion kam, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Die Polizei könne nach wie vor nichts dazu sagen, was genau explodiert sei und ob es sich um einen gezielten Angriff handle.

Bei der Explosion eines unbekannten Gegenstandes waren am Donnerstagabend ein Polizist und dessen Kollegin teils schwer verletzt worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge, die Polizistin ein Knalltrauma, wie die Polizei Berlin auf der Plattform X mitgeteilt hatte. Lebensgefahr kann nach Angaben eines Sprechers bei beiden ausgeschlossen werden.

Die Detonation habe sich gegen 20.20 Uhr an der Umzäunung des Polizeiabschnitts 12 ereignet. Die Beamten seien auf einem routinemäßigen Sicherheitsgang gewesen. Die Kripo ermittle, der Tatort werde derzeit untersucht. Eine Fahndung oder Suche nach möglichen Verdächtigen laufe aktuell nicht, hieß es.

Die Polizistin und ihr Kollege seien auf dem Gelände des Abschnitts 12 auf ihrem routinemäßigen täglichen Gang rund um den Zaun gewesen. Ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit Silvesterböllerei gebe, könne ebenfalls nicht gesagt werden. Das Kriminaltechnische Institut ermittle, hieß es weiter.