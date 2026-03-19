Sie spendieren ihm ein Plus im Namen und werfen dafür den Verbrenner raus: Ab sofort bietet Toyota seinen Bestseller C-HR auch als reines Elektroauto an und steigert dabei zudem das Platzangebot.

Köln (dpa/tmn) – Der Toyota C-HR bekommt ein elektrisches Upgrade und wird als C-HR+ künftig auch als reines Akku-Auto angeboten. Der Verkauf soll nach Angaben des japanischen Herstellers im April starten und die Preise sollen zur Einführung bei 38.990 Euro beginnen.

Dafür stellen die Japaner ihren Bestseller auf eine neue Plattform und ziehen das aufgebocktes Coupé mit vier Türen ein wenig in die Länge. Mit dann 4,52 Metern ist es genau zwischen dem klassischen C-HR (4,36 Meter) und dem BZ4x (4,69 Meter) positioniert.

Dank 2,75 Metern Radstand können jetzt auch in Fond zwei Erwachsene bequem sitzen und der Kofferraum fasst 416 Liter. Einen sogenannten Frunk hat der C-HR+ allerdings nicht, und auch auf ein Handschuhfach haben die Japaner verzichtet.

Über 600 Kilometer Reichweite sind möglich

Angeboten wird der Konkurrent von Modellen wie VW ID.4 oder Kia EV4 mit zwei Akkugrößen mit 57,7 kWh für 458 Normkilometer oder 77 kWh, die laut Toyota für bis zu 607 Kilometer reichen sollen.

Geladen wird am Wechselstrom mit 11 oder 22 und am Gleichstrom mit maximal 150 kW. Damit gelingt beim großen Akku der Sprung von 10 auf 80 Prozent laut Toyota in 28 Minuten.

Beim Antrieb bieten die Japaner sogar drei alternativen: Das Basismodell mit dem kleinen Akku hat einen Frontmotor mit 123 kW/167 PS. Den großen Akku bekommt man mit einem 165 kW/224 PS starken Frontantrieb oder als Allradler mit 252 kW/343 PS. Mit der Leistung steigt auch das Spitzentempo von 140 erst auf 160 und dann 180 km/h.