Derby zwischen Everton und Liverpool wegen Sturm abgesagt

Liverpool (dpa) – Wegen eines schweren Sturms ist das Lokalderby Everton gegen Liverpool in der englischen Premier League abgesagt worden. «Das heutige Merseyside-Derby im Goodison Park wurde aufgrund widriger Wetterbedingungen verschoben», teilte Gastgeber Everton mit. Der Anstoß zum Duell zwischen dem Tabellen-15. und dem Spitzenreiter war für 13.30 Uhr (MEZ) geplant.

Sturm «Darragh» legte weite Teile der Britischen Inseln lahm. In Irland und Großbritannien waren Hunderttausende Haushalte vorübergehend ohne Strom, wichtige Straßen waren gesperrt, Züge, Flüge und Fähren fielen aus. In Teilen von Wales herrschte bei Windgeschwindigkeiten bis 150 Kilometern pro Stunde «Lebensgefahr», wie das britische Wetteramt mitteilte. In Wales fielen alle Fußballspiele aus.

Die Entscheidung zur Absage sei nach einer Sitzung mit Funktionären beider Clubs sowie der Polizei und des Stadtrats am getroffen worden, teilte Everton weiter mit. In der Region bestehe aufgrund starker Windböen ein Sicherheitsrisiko, zudem sei noch bis zum frühen Sonntagmorgen eine Unwetterwarnung in Kraft.

Everton spielt voraussichtlich die letzte Saison im traditionsreichen Stadion Goodison Park. Vom kommenden Sommer an will der Verein seine Heimspiele in einer neuen Arena austragen.