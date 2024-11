Der Wasserstoff-Nexo wird stärker – Hyundai Initium

Neben batterieelektrischen Autos will Hyundai weiterhin auch Brennstoffzellentechnik anbieten. Wie das aussehen könnte, zeigt nun eine seriennahe Studie.

SP-X/Offenburg. Mit der Studie eines Brennstoffzellen-Crossover gibt Hyundai einen Ausblick auf Technik und Design der näheren Zukunft. Konkret dürfte das nun vorgestellte Konzeptfahrzeug namens Initium die Neuauflage des aktuellen Wasserstoffautos Nexo vorwegnehmen, die 2025 starten soll.

Im Vergleich mit dem Vorgänger wirkt der neue Entwurf bulliger und geräumiger, soll unter anderem über einen deutlich größeren Kofferraum verfügen. Das kantige Design erinnert an die batterieelektrischen Modelle der Marke, setzt aber eigene Akzente – etwa in Form eines „Plus“-Zeichens in der Lichtsignatur.

Technisch hat Hyundai die Antriebsleistung erhöht, der E-Motor kommt nun unter anderem dank einer vergrößerten Puffer-Batterie auf 150 kW/204 PS und ist damit 41 PS stärker als beim Vorgänger. Die Reichweite liegt mit 650 Kilometern auf ähnlichem Niveau. Neu ist die bidirektionale Ladetechnik, die das Aufladen von E-Bikes oder den Betrieb von Elektrogeräten mit Energie aus der Brennstoffzelle erlauben soll. Premiere feiert die Studie im November auf der Los Angeles Auto Show. Das davon abgeleitete Serienfahrzeug soll in der ersten Hälfte 2025 präsentiert werden.

Holger Holzer/SP-X