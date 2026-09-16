Alles neu beim ID.3: Im Frühjahr hat VW dem Stromer beim Facelift den Beinamen Neo verpasst. Jetzt ändert sich noch mehr. Denn das Topmodell ist künftig am GTI-Badge zu erkennen.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Ein halbes Jahr nach dem Facelift des ID.3 setzt VW jetzt wieder ein Sportmodell an die Spitze der elektrischen Baureihe. Statt wie früher als GTX wird das kompakte Kraftpaket allerdings als GTI angeboten, teilt der Hersteller mit. Preise nennen die Niedersachsen noch nicht, wollen aber nach offiziellen Angaben «unter 50.000 Euro» bleiben. Bislang steht der teuerste ID.3 Neo mit 170 kW/231 PS mit 47.595 Euro in der Liste.



Den Wechsel des Sportabzeichens unterstreichen die Niedersachsen mit den üblichen GTI-Insignien: vom feuerroten Farbton bis zu den Sitzbezügen mit dem grauen Karomuster. Aber wichtiger ist den Entwicklern die Technik: So haben sie für das elektronisch geregelte Fahrwerk einen eigenen GTI-Modus mit spürbar härterer Abstimmung programmiert und die Lenkung neu kalibriert. Den größten Unterschied macht wohl aber der Motor: Mit 240 kW/326 PS wird der ID.3 zum stärksten Serienmodell, das bis dato ein GTI-Logo getragen hat. Damit beschleunigt der Fünftürer in 5,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und wird erst bei 200 km/h elektronisch abgeriegelt.

Die Reichweite soll rund 600 Kilometer betragen

Viele Verschnaufpausen lässt VW dem Fahrer nicht: Im Boden des GTI steckt der 79 kWh-Akku der Baureihe, der eine Normreichweite von 601 Kilometern ermöglichen soll. Und selbst dann sind die Standzeiten seit dem Facelift kürzer. Schließlich hat VW dabei die maximale Ladeleistung auf 183 kW erhöht.