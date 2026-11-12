Neues Flaggschiff bei Audi: Die Bayern leisten sich mit dem Q9 nicht nur ein größeres Format, sondern wollen auch unter der Haube nachlegen - und planen bis zum potenten Achtzylinder.

Ingolstadt (dpa/tmn) – Audi bekommt ein neues Flaggschiff: Während die Luxuslimousine A8 gerade nicht mehr konfiguriert werden kann, stellen die Ingolstädter den Q9 an die Spitze ihrer Modellpalette. Der große Bruder des Geländewagens Q7 kommt in diesen Tagen in den Handel und liegt bei Länge und Preis auf einem ähnlichen Niveau: Gegenüber dem Q7 noch einmal um rund 20 Zentimeter auf 5,31 Meter gestreckt, startet er laut Audi bei 108.400 Euro.

Zwar fahren die ersten Exemplare ausschließlich mit einem 3,0-Liter-Diesel, der als V6-Motor mit 220 kW/299 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h im Datenblatt steht. Doch neben einem V6-Benziner und zwei unterschiedlich starken Plug-in-Hybriden hat Audi auch einen V8-Benziner mit vier Litern Hubraum in Aussicht gestellt. Die Leistung dürfte sich an der in dem für die USA bereits vorgestellten SQ9 orientieren und bei rund 441 kW/600 PS liegen.

Displays und Platz für sieben auf drei Reihen

Innen ist es mit den Parallelen zu einem klassischen Flaggschiff allerdings schnell vorbei: Ja, der Q9 bekommt Audis modernstes Cockpit mit gebogenen Lenkraddisplay und eigenem Bildschirm für den Beifahrer. Und als erstes Modell der Marke lässt sich das SUV bis Tempo 130 freihändig über gewisse Streckenabschnitte fahren, wenn der Fahrer in der Verantwortung bleibt.

Doch anders als der A8 bietet er drei Sitzreihen mit standardmäßig sieben Plätzen. Gegen Aufpreis gibt es statt der Dreier-Bank zwei Captain's Chairs in der zweiten Reihe. Und mit bis zu 2.308 Litern Kofferraum taugt er nicht nur als Luxusliner, sondern auch quasi als Lieferwagen.