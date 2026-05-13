Hack vom Profi
Der Sahnesyphon-Trick: Vermasselte Sauce hollandaise retten
Koch richtet Sauce Hollandaise mit einem Sahnesyphon an
Vermasselte Sauce hollandaise? Da hilft der Syphon-Trick. Einfach die noch warme Sauce zusammen mit aufgeschlagener Sahne in den Syphon geben und aufspritzen. Keiner merkt was.
Jens Kalaene. DPA

Schon wieder verklumpt? Daniel Behrendt, Küchenchef vom Waldorf Astoria Berlin, verrät, wie sich aus einer misslungenen Hollandaise im Handumdrehen eine seidige Soße zaubern lässt.

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Berlin (dpa/tmn) – Zu heiß, zu hektisch, falsch aufgeschlagen, kurz nicht aufgepasst: Schon entpuppt sich die erhoffte Sauce hollandaise als Sauce «Horrordise». Was tun mit dem geronnenen Drama aus Eiern und Butter? In den Ausguss schütten? Was für eine Lebensmittelverschwendung! Die gute Nachricht: Rettung ist möglich.

Daniel Behrendt, Spitzengastronom und Küchenchef im Waldorf Astoria Berlin, weiß, wie sich der Fauxpas nahezu ungeschehen machen lässt:

  1. «Zuerst etwas Sahne schaumig aufkochen und vom Herd nehmen. Rasch die vermeintlich vermasselte Hollandaise dazugeben und mit dem Schneebesen kräftig durchschlagen.»
  2. Jetzt kommt der eigentliche Trick: Die noch warme Masse in einen Sahnesyphon, auch Sahnespender genannt (ab 35 Euro aufwärts), füllen und per Knopfdruck aktivieren. «Schon hat sie sich wieder gefangen», verspricht der Gourmetkoch. Keine Klümpchen mehr! «Das bisschen Sahne schmeckt man auch kaum.» Einfach wie gewünscht verwenden.

© dpa-infocom, dpa:260512-930-72701/1

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