Der Premier gratuliert: Littler auf dem Weg zum Superstar

London (dpa) – Michael van Gerwen schwärmte in den höchsten Tönen vom neuen Darts-Weltmeister, der Premierminister gratulierte höchstpersönlich. «Großes Kompliment an Luke. Alle 17 Jahre wird ein neuer Star geboren. Luke Littler ist einer davon», sagte van Gerwen, nachdem er beim 3:7 in einem faszinierenden WM-Finale von London quasi chancenlos geblieben war. Vor 17 Jahren der letzte Star auf der PDC-Tour in den Augen von van Gerwen war: van Gerwen (35) selbst.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer schickte über das soziale Netzwerk X Gratulationen an den erstmaligen Champion. «Eine inspirierende Leistung. Und das unter diesem Druck, die Trophäe zu holen. Du kannst wirklich stolz auf das sein, was Du heute Abend erreicht hast. Nicht nur für Dich selbst, sondern für die gesamte Sportart Darts», schrieb Starmer.

Ein Sieger wie Becker oder Graf

Littler hat die Darts-Welt innerhalb von zwölf Monaten erobert und auf den Tag genau ein Jahr nach seinem verlorenen WM-Finale den zweiten Anlauf erfolgreich bestritten. «Ich könnte 2025 ohne jeden weiteren Titel beenden, aber die beste Trophäe hätte ich immer noch gewonnen. Ich will mehr als zehn Titel in diesem Jahr gewinnen, aber wenn das nichts wird, habe ich immer noch das ganze große Ding», sagte Littler nach dem denkwürdigen Abend.

So wie Sport-Deutschland in den 80er-Jahren die Grand-Slam-Titel der jungen Steffi Graf und des jungen Boris Becker gefeiert hat, so feiert England nun den rasanten Aufstieg von Youngster Littler. «Ich ziehe immer den Hut vor Leuten, die mich in einem tollen Spiel besiegen. So funktioniert der Sport nun mal», sagte der Niederländer van Gerwen, der zwar dreimaliger Champion ist, aber auch schon vier WM-Finals verloren hat.