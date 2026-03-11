Knackige Möhren in neuen Rollen: Von bunten Tartes bis zu gefüllten Blätterteig-Hörnchen – wie das Osterbüfett zum farbenfrohen Highlight für die Großen wird und die Kleinen sogar mitmachen können.

Köln/Rheinberg (dpa/tmd) – An Ostern kommen Familien und Freunde gerne zum Brunch zusammen. Neben Hefezopf, Spargel und bunten Eiern bereichern in diesem Jahr Möhren das Osterbüfett. Die knackige Wurzel bringt frischen Geschmack und leuchtende Farbtupfer in die Frühlingsküche.

Möhrrübe, Karotte, Wurzel oder Rübli – kulinarisch ist die Möhre so vielseitig wie ihre Bezeichnungen. Sie kann den Brunch als Smoothie eröffnen, überzeugt gegrillt oder gekocht in herzhaften Gerichten, begleitet fermentiert oder roh als Beilage und findet selbst im Dessert ihren Platz. Es ist an der Zeit, die Möhre neu zu inszenieren. Wie wär's mit orientalischem Rote-Linsen-Möhren-Hummus, kreativer Karotten-Tarte und lustigen Möhrenbroten? Mit diesen Ideen steht die Möhre in diesem Frühling im Mittelpunkt.

Gefüllte Möhren-Hörnchen mit Rote-Linsen-Hummus

Zum Essen fast zu schade sind die aus Blätterteig geformten und mit Hummus gefüllten Hörnchen. Beißt man rein, zerfällt die blättrige Hülle und die cremige Füllung zerfließt auf der Zunge. Zunächst gekauften Blätter- oder Plunderteig in fingerbreite Streifen schneiden. Die Streifen um eine kegelförmige Form wickeln. «Ein mit Alufolie umwickelter Holzlöffel tut es auch», sagt Theres Pluppins, Food-Bloggerin («gernekochen.de»).

Beim Umwickeln darauf achten, dass die Spitze gut verschlossen ist, so läuft später keine Füllung aus. Im Ofen nach Packungsanweisung backen. Das Gebäck etwas abkühlen lassen und vorsichtig von der Form ziehen. Hörnchen und Füllung lassen sich am Vortag zubereiten, gefüllt werden sie erst am Tag des Festes. «Die Hörnchen dann im Backofen kurz aufknuspern», sagt Pluppins.

Gefüllt wird der Karotten-Doppelgänger mit selbstgemachtem Hummus. Dazu:

70 g rote Linsen in Wasser weich garen. Vier Möhren in kleine Stifte schneiden, mit Olivenöl bestreichen und bei 200 Grad im Backofen weich garen. Eine Handvoll Walnüsse in einer Pfanne rösten. Linsen, Möhren und Walnüsse zusammen mit 2 EL Tahini-Paste, 2 TL Zitronensaft, einer Knoblauchzehe, sowie etwas Kreuzkümmel, Curry, gemahlenen Korianderkörnern und Chayenne Pfeffer zu einer Paste mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Hilfe eines Spritzbeutels den Hummus vorsichtig in die zarten Blätterteig-Hörnchen füllen.

«Schnittlauch oder glatte Petersilie als Deko in die gefüllten Möhren stecken», schlägt Theres Pluppins vor.

Bunte Möhren-Tarte – ein optischer Leckerbissen

Natürlich gehört zum Brunch etwas Warmes. Auch hier glänzt die Möhre. Jelena Lozo, Content-Creatorin, empfiehlt eine bunte Möhren-Tarte. Die Inspiration für dieses Gericht kam aus den sozialen Medien; das genaue Rezept hat sie für den WDR entwickelt. Der Clou: Die orangen, gelben und lila Möhren vom Wochenmarkt machen die Tarte zu einem echten Frühlingskunstwerk. Und so geht's:

Für den Teig 250 g Mehl mit 1/2 TL Salz vermischen und mit 125 g kalter Butter verkneten. Schluckweise eiskaltes Wasser zugeben, bis ein einheitlicher Teig entsteht. Den Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Für die Gemüsefüllung je drei gelbe, lila und orange Möhren sowie eine grüne Zucchini längs in dünne Scheiben schneiden. «Das funktioniert mit dem Sparschäler ganz hervorragend. Einfach den Sparschäler über die gesamte Länge des Gemüses ziehen», so Lozo. Die Zucchinistreifen mit Salz vermengen und Wasser ziehen lassen. Mit den entwässerten Zucchini weiterarbeiten. Den gekühlten Teig ausrollen und in einer runden Form auslegen. Den Boden mit einer Gabel mehrfach einstechen. Rund zehn Minuten bei 175 Grad blind backen. In der Zwischenzeit 200 g Ziegenkäse und drei Eier verquirlen und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Auf die vorgebackene Tarte geben. Die Gemüsestreifen abwechselnd von außen nach innen spiralförmig in die Tarte legen und für weitere 35-40 Minuten backen.

«Die Tarte ist nicht nur lecker, sondern ein echter Hingucker», sagt Lozo.

Schnell und zum Mitmachen für die Kids: Möhrenbrot

Ein weiterer Eyecatcher auf dem Büfett sind Möhrenbrote. Dazu:

Aus einer Scheibe dunklem Vollkornbrot «grob dreieckige Formen ausschneiden», sagt Pluppins. Die Brot-Dreiecke mit Kräuterfrischkäse bestreichen und frische Möhrenraspel darauf verteilen. Für die perfekte Möhrenillusion etwas Möhrengrün dazulegen.

Möhrenbrote sind leicht zuzubereiten und bei Kindern beliebt. «Die Kinder können gut mithelfen. Das macht ihnen meist Spaß», sagt Pluppins. Bei der Brotsorte kann nach Geschmack variiert werden. Ob Sauerteig, Pumpernickel oder getoasteter Toast, alles passt. Auch Lozo bindet gerne die Gäste mit ein. Gibt es Rührei, darf jeder Gast entscheiden, ob Speck, Zwiebeln, Möhren, Tomaten oder Schnittlauch ins individuell zubereitete Rührei sollen. Damit es handhabbar bleibt, sind alle Zutaten vorbereitet und geschnippelt. «Ich schlage sogar die Eier vorher auf», verrät Lozo.

Vielfalt und Vorbereitung – so bleibt es entspannt

Vielfalt macht ein Büfett lebendig: Süßes und Herzhaftes, Warmes und Kaltes. «Variieren Sie und bieten Sie von allem etwas an», sagt Pluppins. Mit der abwechslungsreichen Möhre gelingt das leicht. Planung ist die zweite Geheimzutat für einen gelungenen Brunch. Je besser die Vorbereitung, desto entspannter das Beisammensein.

Gibt es Gebäck, dass vorab gebacken, eingefroren und am Tag der Feier aufgebacken werden kann? Kalte Speisen können einen Tag vorher zubereitet und gemeinsam mit den Getränken kaltgestellt werden. Am Morgen der Feier die Spülmaschine ausräumen, später verschwindet benutztes Geschirr dann wie von Zauberhand.

Ein guter Gastgeber erkundigt sich vorab bei den Gästen, ob besondere Essensbedürfnisse vorliegen. Das vermeidet Hektik und Enttäuschung am Büfett. Lozo rät: «Machen Sie so wenig wie möglich à la minute.» Die vorgestellten Rezeptideen rund um die Möhre eignen sich dafür hervorragend. Sie sind köstlich und unkompliziert, so wie die Möhre selbst.