Manchmal reagieren wir schneller, als uns lieb ist. Wer lernt, zwischen einem Reiz und der eigenen Reaktion kurz innezuhalten, kann bewusster handeln – ohne Gefühle zu unterdrücken.

Berlin/Essen (dpa/tmn) – Eine Nachricht, die einen sofort auf die Palme bringt und auf die man am liebsten direkt genauso scharf antworten möchte. Oder ein spontaner Kauf, den man später bereut: Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen wir einem Impuls folgen, bevor wir bewusst darüber nachdenken.

Hauptgrund sind automatisierte Reaktionsmuster, sagt Manfred Schedlowski, Professor für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum Essen. Wird ein bestimmter Reiz ausgelöst, setzt die entsprechende Reaktion oft unmittelbar ein. Für eine bewusste Steuerung bleibt dann nur ein kurzer Moment.

Impulskontrolle bedeutet, solche spontanen Reize und Gefühle wahrzunehmen, kurz innezuhalten und dann bewusst zu entscheiden, wie man handeln möchte. Lässt sich das lernen? Antworten auf wichtige Fragen.

Impulsives Verhalten: Was passiert da im Gehirn?

Unser Körper schaltet in stressigen Momenten eher auf schnelle Handlungsbereitschaft als auf differenziertes Abwägen. In einer akuten Gefahrensituation ist das sinnvoll. Bei dauerhaftem Stress oder ständiger Alarmbereitschaft kann es jedoch zu impulsiven Reaktionen oder sogar zu einer Art Lähmung kommen.

«Unser Gehirn reagiert sehr schnell auf Bedrohung oder Stress», sagt Elisabeth Dallüge, stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV). Für bewusste Entscheidungen brauchen wir dagegen Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, mögliche Folgen abzuwägen.

Deshalb hilft ein Appell wie «Reiß dich mal zusammen» oft wenig. Wer überlastet ist, braucht zunächst oft Entlastung statt Selbstvorwürfe.

Wer ist besonders anfällig für impulsives Verhalten?

Es gibt nicht den einen Faktor, der impulsives Verhalten begünstigt. Entscheidend ist zunächst, wie belastet ein Mensch gerade ist. «Einmal, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, hängt es vom aktuellen Stress- und Aktivierungsniveau ab», sagt Schedlowski. Ist beides bereits erhöht, können schon kleine Auslöser reichen, um impulsiv zu reagieren.

Auch alltägliche Faktoren können das Zeitfenster verkürzen. «Impulsivität kommt selten aus dem Nichts, sondern häufig hat man einen Auslöser und trifft auf ein bereits überlastetes System», sagt Dallüge. Sie nennt etwa Schlafmangel, Zeitdruck, Hunger, Schmerzen, Überforderung, Alkohol, Hormone und Substanzen.

Geprägt wird unser Umgang mit Impulsen aber nicht nur durch die aktuelle Situation. Wer in einem Umfeld aufwächst, in dem schnell und heftig reagiert wird, kann solche Muster übernehmen. Auch eine geringe Frustrationstoleranz oder ausgeprägter Perfektionismus können die Impulskontrolle erschweren, so Schedlowski. Bei psychischen Erkrankungen und biologischen Faktoren, aber zum Beispiel auch bei ADHS, könne Impulsivität ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, so Dallüge.

Wie stark wir reagieren, hängt außerdem davon ab, wie wichtig eine Situation für uns ist und ob sie den eigenen Selbstwert berührt. Wie gut es gelingt, in solchen Momenten innezuhalten, ist deshalb nicht allein eine Frage der Willenskraft, so Dallüge. Auch gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Erwartungen können prägen, wie wir gelernt haben, mit Gefühlen und Impulsen umzugehen.

Gibt es Akut-Strategien, um impulsive Reaktionen abzuwenden?

Wer merkt, dass eine impulsive Reaktion droht, sollte zunächst Abstand gewinnen. «Es geht nicht sofort darum, in diesem inneren Sturm das Problem perfekt zu lösen, sondern die erste Aufgabe ist meistens, Zeit zu gewinnen», sagt Dallüge. Das kann bedeuten, eine Situation kurz zu verlassen oder in einem Streit anzukündigen: «Ich brauche jetzt mal zehn Minuten, ich komme aber auch wieder.»

Auch langsames, bewusstes Atmen kann helfen, das Nervensystem zu beruhigen. Ebenso sinnvoll: das eigene Gefühl benennen. Bin ich gerade wütend, überfordert oder habe ich Angst, übergangen zu werden? «Alles, was wir mit einem Namen versehen können, ist schon weniger bedrohlich», sagt Dallüge.

Hilfreich ist außerdem, das Gefühl der Dringlichkeit zu hinterfragen. Nicht alles, was sich gerade dringend anfühlt, muss sofort ausgesprochen oder entschieden werden.

Wie lässt sich Impulskontrolle nachhaltig stärken?

Die gute Nachricht: Impulskontrolle kann man üben. Schedlowski vergleicht die Fähigkeiten mit einem Muskel, der sich trainieren lässt. Alte Verhaltensmuster werden dabei nicht einfach gelöscht, sondern durch neue ersetzt. Das braucht aber Übung – und ausreichend Raum für Erholung.

Denn auch die Lebensbedingungen beeinflussen laut Dallüge die Impulskontrolle. Ausreichend Schlaf, regelmäßiges Essen, Bewegung und Pausen können helfen, das Stressniveau niedrig zu halten.

Wichtig ist dabei, Gefühle nicht zu unterdrücken: «Gefühle sind keine Befehle», sagt Dallüge. Vielmehr sollte man Emotionen als Information oder Signal verstehen. Wut, Angst oder Überforderung dürfen wahrgenommen werden, ohne dass man ihnen unmittelbar folgen muss. Entscheidend ist, einen Umgang damit zu finden, der weder einem selbst noch anderen schadet.

Ein erster Schritt ist, die eigenen Reaktionsmuster zu beobachten: Welche Situationen bringen mich besonders schnell aus der Ruhe und woran merke ich das frühzeitig? Wer diese Muster erkennt, kann gezielter gegensteuern. Dabei muss niemand immer perfekt reagieren. Oft reicht es schon, ein paar Sekunden früher zu bemerken, was gerade passiert – und sich damit den entscheidenden Moment zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen.