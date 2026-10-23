Der letzte Rasenschnitt steht an, doch wann ist der richtige Zeitpunkt? Worauf es bei der Pflege vor dem Winter ankommt und wie der Rasen gut durch die kalte Jahreszeit kommt.

Bad Honnef/Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Bevor der Winter kommt, braucht der Rasen noch einmal etwas Pflege. Dazu gehört auch der letzte Schnitt des Jahres. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, hängt aber weniger vom Kalender als vom Wetter ab.

Laut «Ökotest» gilt die Faustregel: Solange der Rasen noch wächst, kann er auch gemäht werden. Sinken die Temperaturen stellt er sein Wachstum ein, sodass kein Mähen mehr nötig ist. Ein guter Zeitpunkt für den letzten Rasenschnitt ist einem Online-Beitrag der Zeitschrift zufolge nach der ersten frostigen Nacht.

Bis dahin kann der Rasen laut Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands (BKD) an trockenen Tagen weiter gemäht werden. Wichtig ist, dass Gras und Boden gut abgetrocknet sind, damit das Schneidewerkzeug nicht durch feuchte Schnittreste verklebt.

Ist der Boden zu nass, kann er sich zudem stark verdichten, wenn man ihn betritt oder mit dem Rasenmäher befährt. Dadurch gelangen Nährstoffe möglicherweise schlechter zu den Wurzeln. Auch das Wasser kann dann langsamer versickern und sich auf der Fläche sammeln, wodurch Staunässe entsteht.

Was braucht der Rasen vor dem Winter?

Grundsätzlich sollte man vor dem Winter auf die richtige Halmlänge achten. Ist das Gras zu lang, kann es laut Industrieverband Agrar (IVA) leicht faulen. Wird es zu kurz geschnitten, fehlt ihm dagegen der natürliche Kälteschutz. «Ökotest» empfiehlt deshalb eine Schnitthöhe von vier bis fünf Zentimetern.

Wo sich Wasser staut, lässt sich der Boden mit einer Grabgabel lockern, damit die Wurzeln besser mit Sauerstoff versorgt werden. Herbstlaub und Fallobst sollten Sie regelmäßig vom Rasen entfernen. Für die nötige Stärkung vor dem Winter empfiehlt die Deutsche Rasengesellschaft (DRG) außerdem einen kaliumbetonten, stickstoffarmen Dünger.