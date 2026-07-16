Er ist 15 Zentimeter länger und 3.000 Euro teurer, aber er spielt in einer ganz anderen Liga: Mit dem ID.Cross will VW beweisen, dass auch elektrische Kleinwagen großen Eindruck machen können.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Der neue ID.Polo bekommt einen praktischen Bruder: Wenige Wochen nach dem elektrischen Kleinwagen haben die Niedersachsen jetzt den ID.Cross enthüllt, der im Herbst zu Preisen ab 27.995 Euro in den Handel kommt.

Auch er fußt wie der ID.Polo auf dem abgespeckten und auf Frontantrieb umgestellten Modularen Elektrobaukasten MEB, fällt aber mit einer Länge von 4,15 und einem Radstand von 2,60 Metern eine Handbreit größer aus. Weil er zudem eine aufrechte SUV-Silhouette hat, geht es innen deutlich geräumiger zu, stellt VW in Aussicht.

Konkurrenten wie Kia EV2 oder Renault R4 will er deshalb zum Beispiel mit bis zu 475 Litern Kofferraumvolumen kontern. Selbst ein VW Golf fasst 20 Prozent weniger. Und trotzdem bauen die Niedersachsen erstmals auch einen Frunk als weiteren Stauraum unter die Fronthaube.

Über 400 Kilometer Reichweite

Den Antrieb übernehmen zunächst zwei Akkus und drei Motorvarianten. Die kleine Batterie hat demnach 37 kWh und ermöglicht bis zu 316 Kilometer Normreichweite. Sie gibt es mit 85 kW/116 PS oder 99 kW/135 PS.

Alternativ bietet VW im Topmodell 52 kWh für bis zu 427 Kilometer und eine 155 kW/211 PS starke Maschine an. Damit sollen dann auch 160 statt sonst 150 km/h möglich sein. Geladen wird laut VW am Wechselstrom mit 11 und am Gleichstrom mit 90 bis 105 kW.