Die Stadt Nürnberg muss sparen. Das bedroht auch einen Leuchtturm der Fußball-Kultur. Der Oberbürgermeister bittet um Hilfe.

Nürnberg (dpa) – Der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur (DAFK) in Nürnberg, die seit 2006 auch die Deutschen Fußball-Kulturpreise vergibt, droht das Aus. Die Finanzierung ist nur noch bis Mitte 2027 gesichert. Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) verwies in einem Schreiben an die Akademie-Mitglieder auf die «äußerst schwierige» Finanzlage.

Die kommunale Haushaltslage habe sich zum Jahresende 2025 so zugespitzt, dass der Stadtrat zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushalts «weitere Sparmaßnahmen» im Bereich der freiwilligen Leistungen beschließen musste, heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete zuerst über den Fall.

Die Akademie wurde 2004 gegründet. Sie wird getragen von der Stadt Nürnberg und dem «Kicker», Hauptförderer sowie Gründungspartner. Im vergangenen Jahr war der langjährige Dortmunder und Liverpooler Trainer Jürgen Klopp mit dem Walther-Bensemann-Preis geehrt worden, mit dem in Nürnberg herausragende Persönlichkeiten des Fußballs ausgezeichnet werden.