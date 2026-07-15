Kuriose Neuheit aus China: Von dort holt Importeur Indimo jetzt den Beijing Jeep und eifert damit den härtesten unter den westlichen Geländewagen nach. Auch wenn er so aussieht, ist er keine Kopie.

Landstuhl (dpa/tmn) – Mercedes G-Klasse, Land Rover Defender und Jeep Wrangler bekommen jetzt neue Konkurrenz aus China. Von dort holt der Importeur Indimo aus Landstuhl den BAW 212 erstmals offiziell nach Deutschland. Der kantige Geländewagen soll nach eigenen Angaben bei rund 250 Händlern verkauft werden. Mit Preisen ab 41.850 Euro kostet er deutlich weniger als die genannten westlichen Vorbilder.

Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen aus Fernost ist der 4,71 Meter lange Fünftürer kein Fake und keine freche Kopie, selbst wenn er den etablierten Modellen wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Stattdessen hat er seine ganz eigene Tradition und basiert auf dem sogenannten Beijing Jeep, der bereits in den 1960er-Jahren präsentiert wurde, so der Importeur weiter.

Mit Touchscreen-Infotainment und Suchscheinwerfer

Zuletzt vor zwei Jahren komplett erneuert, bietet er heute zwar moderne Errungenschaften wie digitale Instrumente oder Touchscreen-Infotainment und wird sogar mit klimatisierten Massagesitzen ausgeliefert. Die Konstruktion ist aber klassisch, wie sie in diesem Segment klassischer nicht sein könnte.

Der 2,7-Tonner ruht auf einem Leiterrahmen, die Achsen sind starr und es gibt neben einem zuschaltbaren Allradantrieb auch eine Geländeuntersetzung sowie zwei Differentialsperren. Ebenfalls serienmäßig an Bord sind für den Offroad-Einsatz eine Seilwinde sowie ein Suchscheinwerfer, so Indimo weiter.

Der Antrieb ist ebenfalls klassisch. Statt mit Elektrifizierung locken die Chinesen hier mit einem 2,0 Liter großen Diesel von 122 kW/166 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ermöglicht.