Auch bei Audi wird die Elektromobilität jetzt etwas erschwinglicher. Denn die Ingolstädter stellen dem Q4 e-tron einen kleinen Bruder zur Seite - und bringen dafür einen bekannten Namen zurück.

Ingolstadt (dpa/tmn) – Audi erweitert seine elektrische Palette nach unten und rollt jetzt einen neuen A2 in den Handel. Der kleine Bruder des Q4 e-tron startet dem Hersteller zufolge bei 38.200 Euro und senkt damit die Einstiegshürde für die Elektromobilität bei den Ingolstädtern um rund 9.000 Euro. Das Auto ist neu, der Name dagegen vertraut. Schon vor rund 30 Jahren hat Audi als einen der damals sparsamsten Kleinwagen einen A2 aufgelegt, der sich vor allem durch seine Aerodynamik und seine Alu-Karosserie ausgezeichnet hat.

Genau wie der Urahn stützt sich auch der neue A2 wieder auf Technik des Mutterhauses VW und nutzt laut Audi den Baukasten des ID.3 Neo. Ähnlich windschnittig verpackt wie damals soll er wieder zum Effizienzmeister werden und kommt deshalb laut Audi auf einen Verbrauch von bestenfalls 12,8 kWh.

4,30 Meter lang, bietet der A2 bei 2,77 Metern Radstand Platz für fünf Passagiere und 396 bis 1.336 Liter Gepäck. Beim Antrieb kommt er in verschiedenen Konfigurationen: Es gibt ihn mit Heckmaschinen von 125 kW/170 PS bis 240 kW/326 PS und 52 bis 84 kWh-Akkus. Damit schafft er Spitzentempos zwischen 160 und 200 km/h und Reichweiten von 423 bis 646 km.