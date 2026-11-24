Die meisten Menschen mit Depression versuchen, sich selbst zu helfen, zeigt eine Umfrage. Wie weit Sport, Entspannung oder KI helfen können – und wo die Grenzen liegen, erklärt ein Experte.

Leipzig (dpa/tmn) – Entspannungstechniken, Sport oder Gespräche mit KI: Die Mehrheit der Menschen mit einer ärztlich diagnostizierten Depression greift nach eigener Angabe zur Selbsthilfe. 87 Prozent von ihnen haben mindestens eine Maßnahme genutzt, um eine depressive Phase zum Abklingen zu bringen. Jede Dritte (33 Prozent) möchte damit Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz überbrücken.

Das geht aus dem «Deutschland-Barometer Depression 2026» der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention hervor. Die Erhebung untersucht regelmäßig Einstellungen und Erfahrungen der Bevölkerung rund um das Thema Depression, eine Erkrankung, die das Denken, Fühlen und den Alltag der Betroffenen tiefgreifend beeinflussen kann. In diesem Jahr wurden bundesweit 5.323 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren online befragt.

Prof. Ulrich Hegerl ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung, ordnet ein, was Selbsthilfe leisten kann – und wo Grenzen liegen.

Zu welchen Maßnahmen greifen Menschen, die Erfahrung mit Depression gemacht haben?

Am häufigsten genannt wurden:

eine gezielte Strukturierung des Alltags (54 Prozent)

der Versuch, Experte in eigener Sache zu werden (49 Prozent)

ein gesunder Lebensstil (49 Prozent)

Dahinter spielen Entspannungstechniken (45 Prozent), Sport (41 Prozent) und Gespräche mit Large Language Models wie ChatGPT (38 Prozent) eine Rolle. Eine Selbsthilfegruppe besuchten 23 Prozent.

Was können Selbsthilfe-Maßnahmen bewirken?

Den Ergebnissen zufolge möchten Betroffene mit Selbsthilfe etwa selbst etwas zur Genesung beitragen, in einer Behandlung Gelerntes im Alltag beibehalten, hoffen so, ohne ärztliche Hilfe auszukommen oder die Wartezeit auf einen Therapieplatz zu überbrücken.

Kann das gelingen? «Selbsthilfe-Maßnahmen können eine medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung einer Depression keinesfalls ersetzen», sagt Hegerl. Sie seien jedoch eine wichtige Ergänzung. Die große Mehrheit der Erkrankten berichtet, mit Maßnahmen wie Sport, Entspannungstechniken oder Lebensstiländerungen gute Erfahrungen gemacht zu haben.

Nach Einschätzung der Stiftung gibt es etwa für Sport oder Apps auf Rezept (DiGA) wissenschaftliche Belege für ihre Wirksamkeit. Auch bei wiederkehrenden depressiven Episoden können Selbsthilfe-Maßnahmen laut Hegerl zur Stabilisierung nach einer depressiven Phase sowie zur Prävention vor Rückfällen beitragen.

Eine «echte Überbrückung» der Wartezeit sei so nicht möglich. «Die reguläre Behandlung muss möglichst rasch begonnen werden», so Hegerl. Bei schweren psychischen Erkrankungen sei ein Facharzttermin nötig, den viele Betroffene aber kaum zeitnah bekämen. «Das ist eben ein gravierendes Versorgungsdefizit in Deutschland. Depressionen sind schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankungen, bei denen eine wochenlange Verzögerung des Behandlungsbeginns nicht akzeptabel ist.»

Bei schweren Depressionen fällt es vielen Menschen schwer, Alltagsaufgaben zu bewältigen. «Viele Menschen schaffen es nicht mal mehr, sich selbst zu versorgen», so Hegerl. «Sie essen nicht mehr, trinken nicht mehr, geschweige denn, dass sie die Kraft haben, jetzt Sport zu machen.» Die wichtigsten Behandlungssäulen bei einer Depression bleiben Psychotherapie und Antidepressiva, je nach Schwere einzeln oder kombiniert.

Welche Rolle spielen Gespräche mit KI?

Die Umfrage zeigt: Mehr als jeder Dritte (38 Prozent) der Erkrankten spricht mit KI auch über psychische Probleme. Männer tun dies etwas häufiger als Frauen (41 zu 35 Prozent).

Hegerl sieht darin einerseits große Chancen. Etwa, dass beim Thema Depression auch mehr Männer erreicht werden. Unter den Erkrankten, die KI nutzen, geben 43 Prozent der Männer an, durch die Gespräche erstmals auf die Idee gekommen zu sein, an einer Depression erkrankt zu sein. Bei den Frauen sind es 19 Prozent.

Zugleich spricht Hegerl aber von Risiken. Befragte berichten etwa, Gespräche mit KI-Modellen hätten ihnen so gut geholfen, dass sie keinen Arzt oder Psychotherapeuten mehr für nötig hielten. Für 44 Prozent der Erkrankten, die KI nutzen, war es bedrückend, sich mit einem Computer über psychische Probleme zu unterhalten.

Laut Hegerl gibt es bisher kaum methodisch gute Studien, die die Wirksamkeit und Sicherheit großer Sprachmodelle wie ChatGPT für depressiv Erkrankte belegen. Das Gespräch mit der KI könne daher zurzeit kein Ersatz für eine leitlinienkonforme Behandlung sein. Er rät, sich «auf keinen Fall allein auf KI-Modelle zu verlassen, weder zur Diagnosestellung noch zur Therapie.»

Was ist die richtige Anlaufstelle bei Verdacht auf eine Depression?

Erste Ansprechpartner bei Verdacht auf eine Depression oder Suizidgedanken sind Hausärzte, Psychiater und psychologische Psychotherapeuten. Für einen Termin kann man sich dem Portal «gesundheitsinformation.de» zufolge direkt an eine Praxis wenden oder ihn über den Terminservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (116 117) vereinbaren.

Weitere Anlaufstellen für Beratung:

das deutschlandweite Info-Telefon Depression (kostenfrei unter 0800 33 44 533)

die E-Mail-Beratung «bravetogether@deutsche-depressionshilfe.de»

die Hilfe und Beratung der sozialpsychiatrischen Dienste der Gesundheitsämter

regionale Bündnisse gegen Depression mit kostenfreien Selbsthilfeangeboten

Bei akuten Krisen, etwa bei suizidalen Gedanken, sollten sich Betroffene an den Notruf 112 oder die nächstgelegene psychiatrische Ambulanz wenden. Die Telefonseelsorge ist unter 0800/1110111 oder 0800/1110222 erreichbar.