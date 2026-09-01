Einmal im Jahr sind im ganzen Land Orte zu sehen, deren Türen sonst verschlossen sind. Was es mit dem «Tag des offenen Denkmals» auf sich hat - und wie man schnell Spannendes in der Nähe findet.

Berlin (dpa/tmn) – Ob denkmalgeschützte U-Bahnhöfe in Berlin, ein alter Flughafen in Karlsruhe oder die Besichtigung eines mehr als 90 Jahre alten Schiffs in Kiel: Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich am 13. September wieder viele Türen, die Touristen wie Einheimischen sonst verschlossen bleiben. Mehr als 6.500 Denkmäler sind nach Angaben der Veranstalter dabei.

Was es in der Nähe zu sehen gibt, lässt sich auf der Website www.tag-des-offenen-denkmals.de unkompliziert über eine Ortssuche herausfinden. Dort steht neben einem Kurztext über das jeweilige Denkmal auch, ob und wie man sich vorher anmelden muss – und vor allem bis wann. Bei einigen Denkmälern gibt es eine Voranmeldefrist von einigen Tagen. Es gibt auch eine kostenlose App, in der alle Informationen gebündelt sind.

Der Tag des offenen Denkmals findet jedes Jahr am zweiten Septembersonntag statt. Er wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Nach deren Angaben ist es Deutschlands größte Kulturveranstaltung.

Inspirationsquelle für Entdeckungstouren

Selbst wenn man an dem Tag nicht an einer der Führungen und Besichtigungen teilnehmen kann, ist ein Blick auf die Website spannend und liefert Inspirationen für Entdeckungstouren, wie ein Blick auf das Angebot in Hamburg beispielhaft zeigt: Hier reicht die Bandbreite von bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Michel, über alte Fabriken für Seife oder Drahtstifte bis hin zu einer in den 1950ern gebauten und längst umgewidmeten Großtankstelle.