Die erwartete Rückkehr von Cyprien Sarrazin elektrisiert den Ski-Weltcup. Einst Doppelsieger in Kitzbühel, dann fast gestorben - die Comeback-Story des Franzosen ähnelt einem Wunder.

Copper Mountain (dpa) – Er wäre fast gestorben – und steht nun vor dem Comeback. Die erwartete Rückkehr von Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin elektrisiert den alpinen Ski-Weltcup. Knapp zwei Jahre nach seinem Horror-Sturz im Training von Bormio wird der Franzose beim Super-G in Copper Mountain am Samstag wieder dabei sein. Anfang der Woche hatte ihn der französische Verband für das Rennen im US-Bundesstaat Colorado nominiert. «Einmal Hölle und zurück» war daraufhin unter anderem in den Medien zu lesen.

Nach Not-Operation im Koma

Sarrazins Rückkehr ähnelt einem Wunder. «Bei allem Unglück war ich der größte Glückspilz des Universums», sagte der 32-Jährige einmal rückblickend auf seinen folgenschweren Unfall im italienischen Bormio Ende Dezember 2024. Bei hoher Geschwindigkeit hatte der fünffache Weltcup-Sieger die Kontrolle verloren, war gestürzt und heftig mit dem Kopf auf der Piste aufgeschlagen.

Wegen einer Blutung am Gehirn wurde Sarrazin notoperiert und lag tagelang im Koma, ehe die Reha-Maßnahmen begannen. Eine Weile lang sah er doppelt. Eine große Narbe über den halben Kopf zeugt vom Unfall und der Operation. «Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen», berichtete Sarrazin. Er habe aber tatsächlich alle Fähigkeiten zurückgewonnen und keine Spätfolgen. Wohl auch, weil er von glücklichen Umständen profitiert hat.

«Ich glaube, man hat im Leben nicht viele Joker – da hatte ich einen und den habe ich perfekt genutzt», sagte Sarrazin und schilderte, dass er womöglich nur deshalb überlebte, weil damals wegen eines Probelaufs für die Winterspiele von 2026 ein Neurochirurg in Bormio war. Olympia in Norditalien verfolgte Sarrazin im vergangenen Februar schließlich als Zuschauer – und als Fan der deutschen Langläuferin Laura Gimmler, mit der er inzwischen liiert ist.

Doppelsieger auf der Streif

Nun also die Weltcup-Rückkehr. Für seinen riskanten Fahrstil war Sarrazin schon länger bekannt, 2024 brachte ihn dieser aber auch ganz nach oben. Im Januar gewann er damals gleich beide Abfahrten auf der legendären Streif in Kitzbühel. Er sprang auf die Absperrung im Zielraum, jubelte mit ausgebreiteten Armen vor den begeisterten Fans – es waren Bilder für die Ewigkeit.

Genau wie jene, die elf Monate später in Bormio entstanden. Sarrazin, der nach seinem fatalen Sturz im Fangnetz hing, von Rettungskräften versorgt und geborgen wurde. Die Ski-Welt unter Schock. Jetzt ist sie wieder elektrisiert.