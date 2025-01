DEL wertet abgebrochenes Eishockey-Topspiel mit 5:0

Bremerhaven (dpa) – Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat das am Freitag abgebrochene Topspiel zwischen Bremerhaven und Tabellenführer ERC Ingolstadt mit drei Punkten und 5:0 Toren für das Team aus Bayern gewertet. Wie die DEL weiter mitteilte, erhalten die Norddeutschen zudem eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe. Die Partie war wegen eines Lecks an der Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche in der ersten Drittelpause beim Stand von 2:0 für Ingolstadt abgebrochen worden.

Grund für die Beschädigung war nach Angaben des Hallenbetreibers und des Clubs eine unsachgemäße Bohrung an der Torverankerung. «Da der Lizenzclub gemäß der Spielordnung für die Handlungen von Mitarbeitern des Hallenbetreibers verantwortlich ist, wurde dem Club im Ermittlungsverfahren das Verschulden an dem Spielabbruch zugerechnet», hieß es in der DEL-Mitteilung.