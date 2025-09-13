Newcastle (dpa) – Nick Woltemade hat bei Newcastle United ein glänzendes Debüt in der Premier League gefeiert. Der deutsche Nationalspieler erzielte in der 29. Minute seinen ersten Treffer in der englischen Fußball-Meisterschaft und zugleich das Tor zum 1:0 (1:0) für die Magpies gegen die Wolverhampton Wanderers. Für Newcastle war es der erste Sieg im vierten Saisonspiel und eine perfekte Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Donnerstag gegen den FC Barcelona.

Nach seinem Kopfballtreffer rannte der 23-Jährige in Richtung der Heimfans und rutschte auf den Knien auf die Eckfahne zu. In der 65. Minute war dann Schluss: William Osula kam für Woltemade aufs Feld. «Er hat gut trainiert und wir sind sehr zufrieden mit seinem Auftritt in den ersten Tagen», hatte Trainer Eddie Howe vor der Partie erklärt.

Trainer lobt den Stürmer

Woltemade habe ein tolles Wesen und einen tollen Charakter. «Er ist sehr ruhig und hat sich sofort in unser Training eingearbeitet, ohne fehl am Platz zu wirken. Er hat seine Qualitäten gezeigt. Wir sind sehr zufrieden damit, wie er sich eingelebt hat», sagte Howe darüber, wie sich der Stürmer für den Startelf-Debüt empfohlen hat.

Woltemade war Ende August für eine Ablösesumme von rund 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Dort hat er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.