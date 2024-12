DAZN zeigt Club-WM live und kostenfrei

Miami (dpa) – Der Streaming-Anbieter DAZN wird die Club-WM im kommenden Sommer in den USA live und ohne Kosten für die Zuschauer übertragen. Die Bezahl-Plattform sicherte sich die weltweiten TV-Rechte an dem auf 32 Mannschaften aufgestockten Turnier, die insgesamt 63 Spiele vom 15. Juni bis zum 23. Juli 2025 werden kostenfrei zu sehen sein.

«Um Zugriff auf das kostenlose Angebot zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo», teilte das Unternehmen mit.

«Das bedeutet, dass jeder einzelne Fußballfan auf der ganzen Welt die besten Spieler der 32 besten Clubs bei der neuen FIFA Club-Weltmeisterschaft sehen kann, um den ersten offiziellen 'FIFA Club World Champion' zu ermitteln», wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Pressemitteilung zitiert: «Durch diese Übertragungsvereinbarung können nun Milliarden von Fußballfans weltweit das am weitesten verbreitete Clubfußballturnier aller Zeiten verfolgen – und das FOR FREE.»

Dortmund und Bayern sind dabei

Die Bundesliga wird durch den FC Bayern und Borussia Dortmund vertreten, es sind Mannschaften aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen am Start. Zuletzt hatte es Kritik an der FIFA gegeben, weil der Weltverband knapp ein halbes Jahr vor dem Startschuss noch keinen Medienpartner für das Turnier gefunden hatte. Ein solcher Deal ist generell von großer Bedeutung für die Einnahmen. Berichten zufolge ist alleine die Teilnahme an der Club-WM mindestens 50 Millionen US-Dollar wert.

Die Partnerschaft von DAZN und FIFA umfasst auch die Integration des hauseigenen Streaming-Produkts des Fußball-Weltverbandes. Schon die Auslosung an diesem Donnerstag (19.00 Uhr) in Miami, bei der Superstar Lionel Messi zugegen sein wird, wird von DAZN live übertragen.

Die 63 Partien werden in zwölf Austragungsorten in den USA angepfiffen, das Eröffnungsspiel findet in Miami statt, das Finale in New Jersey. Das Turnier ist die Generalprobe des Landes für die WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko gespielt wird. Es gilt zudem als ein großes Prestige-Projekt von Infantino.