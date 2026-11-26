Auf Alexander Zverev ist Verlass: Der Weltranglistenerste hält mit seinem Sieg die Titel-Chancen des deutschen Teams am Leben. Der Auftakt ging verloren. Jetzt muss das Doppel entscheiden.

Bologna (dpa) - Alexander Zverev hat die Halbfinal-Chancen des deutschen Tennisteams bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna gewahrt. Der Weltranglistenerste sorgte mit dem 6:3, 6:2 gegen Arthur Fery für den 1:1-Ausgleich im Viertelfinale gegen Großbritannien. Zum Auftakt hatte Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3, 2:6 verloren.

«Das Team brauchte mich heute, wir brauchten natürlich den Sieg», sagte Zverev nach seinem ersten Davis-Cup-Match als Nummer eins: «Ich bin glücklich, dass ich heute abliefern konnte. Aber wir sind noch nicht durch.» Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun im Doppel. Kevin Krawietz und Tim Pütz treten gegen Henry Patten und Neal Skupski an.

Zverev und Co. wollen in Bologna für den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 33 Jahren sorgen. Für Zverev wäre es zudem ein krönender Abschluss seiner persönlichen Traumsaison mit den beiden ersten Grand-Slam-Turniersiegen in Paris und New York sowie der Eroberung der Nummer eins.