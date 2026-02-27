Tennis
Davis-Cup-Profi Hanfmann in Chile im Halbfinale
Yannick Hanfmann
Tennisprofi Yannick Hanfmann steht in Chile im Halbfinale. (Archivbild)
Es läuft gut für Yannick Hanfmann in Chile. Im Viertelfinale zeigt der Tennisprofi ein großes Kämpferherz.

Santiago (dpa) – Davis-Cup-Profi Yannick Hanfmann steht beim ATP-Turnier in Santiago im Halbfinale. Der 34 Jahre alte Karlsruher setzte sich im Viertelfinale der mit rund 700.000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Litauer Vilius Gaubas mit 3:6, 6:2, 6:2 durch. Hanfmann benötigte bei den Chile Open 2:12 Stunden für seinen Erfolg. Für die Nummer 81 der Tennis-Welt ist es das zehnte ATP-Tour-Halbfinale seiner Karriere. Nur zwei davon konnte Hanfmann bislang gewinnen.

