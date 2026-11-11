Bauchspeicheldrüsenkrebs ist besonders fies: Der aggressive Tumor verursacht erst spät Beschwerden, die oft uneindeutig sind. Wann man aufmerksam werden sollte. Und worauf es dann ankommt.

Berlin (dpa/tmn) – Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Pankreaskarzinom, wie Ärztinnen und Ärzte dazu sagen: Steht diese Diagnose im Raum, müssen Betroffene erst einmal gehörig schlucken.

Sie haben es nämlich mit einer der aggressivsten Krebsarten zu tun. Fünf Jahre nach der Diagnose sind nur noch 11 Prozent der Betroffenen am Leben. Das zeigen Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten am Robert Koch-Institut (RKI). Zum Vergleich: Bei Prostatakrebs sind es 92 Prozent.

Die geringe Überlebensrate lässt sich auch damit erklären, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs oft erst spät Beschwerden verursacht – und dann bereits fortgeschritten ist. «Leider werden nach wie vor etwa 50 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs erst diagnostiziert, wenn bereits Metastasen vorliegen», so Prof. Jens Werner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCh). Der Tumor hat dann bereits in andere Bereiche des Körpers gestreut und Heilung ist nicht mehr möglich.

Schlank und auf einmal Typ-2-Diabetes? Ein Warnzeichen

Was kann man also tun? Veränderungen im eigenen Körper wahr- und ernstzunehmen ist ein guter Anfang. Zwar zeigt sich ein Pankreaskarzinom nicht immer durch eindeutige Symptome. Einige Warnzeichen gibt es aber dennoch. Die DGCh nennt:

anhaltende Oberbauch- und Rückenschmerzen

ungewollter Gewichtsverlust

Übelkeit und Durchfall

Juckreiz

eine Gelbfärbung von Haut oder Augen

ein neu auftretender Typ-2-Diabetes, besonders bei schlanken Menschen

«Nicht jedes dieser Symptome weist auf Krebs hin», so Werner. «Gerade, weil die Zeichen aber unspezifisch sind, kommt es auf eine sorgfältige Abklärung an.» Treten Beschwerden ohne klare Ursache auf oder halten über einen längeren Zeitraum – etwa zwei bis vier Wochen – an, sollte man sie ärztlich abklären lassen, rät der Krebsinformationsdienst.

Schon bei Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs, spätestens aber, wenn die Diagnose steht, ist es sinnvoll, in ein spezialisiertes Zentrum zu gehen. Sie sind in der Regel angedockt an ein Universitätsklinikum, finden kann man sie über die Webseite «oncomap.de» der Deutschen Krebsgesellschaft. Die DGCh verweist auf Daten, wonach die Überlebenschancen höher ausfallen, wenn der Bauchspeicheldrüsenkrebs in so einem Zentrum behandelt wird.

Früherkennung bei familiärer Vorbelastung

Anders als bei Brust- oder Darmkrebs gibt es für Bauchspeicheldrüsenkrebs keine allgemeine Früherkennungsuntersuchung. Liegt ein erhöhtes Risiko für die Tumorerkrankung in der Familie, zahlt die gesetzliche Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen Untersuchungen zur Früherkennung, so der Krebsinformationsdienst. Das können etwa MRT-Untersuchungen oder auch Kombinationen aus Ultraschall und Magenspiegelung sein.

Anspruch darauf besteht, wenn man mindestens zwei Verwandte ersten Grades – also Kinder, Eltern oder Geschwister – hat, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind. Auch hier ist ein Pankreaskrebszentrum die richtige Anlaufstelle.